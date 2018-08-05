Марио Гомес объявил о завершении карьеры в сборной Германии

Нападающий «Штутгарта» и сборной Германии Марио Гомес объявил о завершении международной карьеры. 33-летний нападающий выступал за «бундестим» с 2007 по 2018 годы.

«Я долго думал на тему выступлений за национальную сборную и решил высказаться. Конечно, у меня был разговор с тренером сборной Германии.

Я чувствую огромную благодарность за то, что смог принять участие в Евро-2016 и чемпионате мира—2018, несмотря на ранний вылет команды. Мне не всегда было легко в сборной, но я встретил много отличных людей, к которым привязался. Но настал момент освободить место и дать дорогу молодым и талантливым игрокам, которые могут добиться лучших результатов для Германии.

Я всегда буду поддерживать сборную Германии, как и все немцы. Моя любовь к этой команде никогда не закончится. Но настало время пустить тех, кто, как и я, мечтает лишь об одном — покорить футбол!

Желаю команде и тренерам всего самого лучшего! Буду смотреть международные матче, скрестив пальцы. Уверен, в скором времени сборная Германии вновь заставит болельщиков гордится собой!», — написал Гомес в социальной сети.

За сборную Германии Марио Гомес сыграл 78 игр и забил 31 гол.

Фото: Global Look Press

Источник: страница Гомеса в сети «Facebook»