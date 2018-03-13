Филиппе Коутиньо: «Было бы замечательно, если бы Неймар вернулся в «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо заявил, что был бы не против возвращения форварда Неймара из «ПСЖ» в каталонский клуб. Форвард покинул «Барселону» прошлым летом.

«Я согласен с Ракитичем, я бы хотел видеть здесь лучших игроков, и Неймар – один из них. Я играю вместе с ним за сборную Бразилии, и это большая честь. Было бы замечательно, если бы он вернулся», – сказал Коутиньо.

Напомним, что в конце февраля Неймар получил травму, из-за которой пропустит остаток клубного сезона. По слухам, бразилец намерен покинуть «ПСЖ» уже этим летом.

Источник: As

Фото: Global Look Press

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