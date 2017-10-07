Мануэль Нойер пропустит до полугода

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер может пропустить до полугода. Восстановительные мероприятия потребуют больше времени, чем предполагалось изначально.

«Операция была произведена из-за проблемы внутри самой стопы. Восстановление может занять до полугода», – сказал Нойер в эфире клубного телевидения.

Голкипер сборной Германии сломал ногу во время матча против мадридского «Реала» в Лиге чемпионов. Ожидалось, что Нойер будет готов выйти на поле в январе, однако возвращение, предположительно, откладывается до весны следующего года.

Фото: Global Look Press

Источник: Die Welt