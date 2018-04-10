Давид Луиз похвалил российский фильм о футболе

Защитник «Челси» Давид Луиз поделился впечатлениями после просмотра фильма российского режиссера и актера Данилы Козловского «Тренер». Бразилец остался доволен увиденным.

«Какой замечательный фильм, демонстрирующий любовь к футболу, и показывающий, как он может изменить жизни людей. Поздравляю, бро, Данила Козловский», – написал Луиз в своем инстаграме.

В январе этого года Козловский посетил расположение «Челси», встретился с главным тренером Антонио Конте и футболистами команды. Посмотреть фильм в кинотеатрах можно будет уже в апреле.

В этом сезоне Давид Луиз провел 10 матчей в АПЛ, отметившись одним забитым голом и одним ассистом.

Источник: инстаграм Давида Луиза

Фото: Global Look Press

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