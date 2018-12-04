«Реал» вышел на первое место по количеству обладателей «Золотого мяча»

Автор: Роман Шлуинский 0

Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич стал обладателем «Золотого мяча»-2018. Хорват прервал эпоху Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Хорват опередил нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду и форварда «Атлетико» Антуана Гризманна.

Модрич – 7-й игрок в истории «Реала», ставший обладателем приза. До него ими становились Альфредо ди Стефано (1957, 1959), Раймон Копа (1958), Луиш Фигу (2000), Роналдо (2002), Фабио Каннаваро (2006) и Криштиану Роналду (2013, 2014, 2016, 2017).

Таким образом, мадридский клуб оторвался от «Барселоны», «Ювентуса» и «Милана», у которых в истории было по 6 обладателей приза.

Стоит отметить, что по общему количеству «Золотых мячей» «Реал» сравнялся с «Барселоной – по 11.

Фото: Global Look Press
Источник: Sports.ru

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