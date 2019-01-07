Иван Ракитич: «Хотели бы, чтобы Эрнесто Вальверде остался в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич поделился мыслями о перспективах главного тренера команды Эрнесто Вальверде. 54-летний испанец возглавил каталонскую команду 29 мая 2017 года.

Срок контракта испанца с «Барсой» истекает предстоящим летом, и пока соглашение не было продлено.

«Это вопрос для тренера и клуба. Мы все довольны им и всем тренерским штабом.

Мы бы предпочли, чтобы он продолжил работу с «Барселоной», но мы должны концентрироваться на игре и победах. Оставим решение по поводу того, что лучше, им.

Отрыв от конкурентов вырос? Самое важное – выигрывать свои матчи. В этой лиге каждый матч сложный. Уверен, что до конца сезона может многое произойти, но мы довольны», – сказал Ракитич.

Эрнесто Вальверде в первый же сезон с «Барселоной» стал чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка Испании.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca