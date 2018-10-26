Нападающего «МЮ» не устраивает зарплата

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес возможно покинет английский клуб. Футболист желает перебраться в новую команду уже зимой.

Причина недовольства игрока — зарплата. На данный момент, она у Санчеса составляет около 500 тысяч фунтов в неделю. Кроме того, футболиста не устраивает отношение к нему главного тренера Жозе Моуринью.

Контракт с «Манчестер Юнайтед» у Санчеса расчитан до 2022 года. Но игрок желает перейти уже зимой в «ПСЖ».

Напомним, что Алексис Санчес перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2017 году. За нынешний сезон в стане «красных дьяволов» он провел семь игр, оформил один гол и сделал одну голевую передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail