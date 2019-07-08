«Атлетико» намерен оштрафовать Антуана Гризманна

Автор: Дарья Григорьева 0

Гризманн

Мадридский «Атлетико» намерен ввести санкции против нападающего Антуана Гризманна. Клуб отреагировал на действия футболиста. 

Француз не прибыл 7 июня в расположение команды и не явился на предсезонную подготовку. Именно за этот поступок «матрасники» собираются оштрафовать игрока.

Ранее появилась информация, форвард уведомил мадридцев через своих представителей, что готов выплатить отступные в размере 120 млн евро, чтобы расторгнуть контракт.

По сообщениям источника, «Барселона» планирует завершить сделку на этой неделе.

Напомним, в прошедшем сезоне Примеры Гризманн провел 37 матчей, забил 15 мячей и сделал 10 голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: ESPN

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