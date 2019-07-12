«Реал» близок к подписанию Поля Погба

«Реал» продолжает пристально следить за полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба. Мадридцы рассчитывают приобрести игрока.

Отмечается, что в ближайшее время переход не состоится, так как сами испанцы не торопятся со сделкой.

По информации источника, заключить контракт с французом «сливочные» планируют за несколько дней до закрытия трансферного окна. Напомним, оно закроется второго сентября.

В прошедшем сезоне АПЛ хавбек провел 35 матчей, забил 13 мячей и сделал девять голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: As