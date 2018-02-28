Голкипер «Дуйсбурга» выставил на аукцион бутылку, из которой пил, когда пропускал гол

Автор: Лидия Дидык 0

Mark Flekken

Вратарь «Дуйсбурга» Марк Флеккен решил устроить благотворительный аукцион. Голкипер выставил бутылку воды.

24-летний голландец пропустил курьезный гол в матче второй бундеслиги против «Ингольштадта» (2:1).

Во время позиционной атаки команды он решил освежиться и попить воды из бутылочки, в результате он пропустил гол, поскольку не следил за ситуацией на поле.

Флеккен решил выставить бутылку на аукцион, а вырученные от ее продажи средства направить на благотворительность.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Дуйсбурга»

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