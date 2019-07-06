Сальваторе Боккетти близок к переходу в «Верону»

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти может оказаться в Серии А. В нем до сих пор заинтересована «Верона».

Как сообщает источник, игрок якобы расторг соглашение с московским клубом и договорился по поводу контракта с «Вероной». Он будет составлен по схеме «2+1».

Ранее уже утверждалось, что футболист близок к уходу из команды. Но его агент Андреа д’Амико опровергал эту информацию.

Напомним, Боккетти выступал за красно-белых с 2012 года по 2014. После уходил в аренду в «Милан». И затем с 2015 года продолжил играть за «Спартак». В прошедшем сезоне защитник провел 15 матчей.

Фото: Global Look Press

Источник: Сайт журналиста «Sky Sport Italia» Джанлуки Ди Марцио