«Рубин» рассматривает пять кандидатов на замену Бердыева

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев может покинуть команду. На случай его ухода казанцы рассматривают несколько кандидатур на замену.

По информации источника, имя нового специалиста будет зависеть от решения CAS по апелляции на участие команды в еврокубках. Если срок дисквалификации будет сокращен с двух лет до одного года, то клуб пригласит тренера для решения задачи выхода в европейские турниры.

В список возможных кандидатов входят Игорь Черевченко («Арсенал»), Рашид Рахимов («Ахмат») и Роберт Евдокимов. Если апелляция все-таки будет отклонена, то «Рубин» может возглавить специалист из системы клуба Роман Шаронов или бывший тренер дубля казанцев Юрий Уткульбаев.

Напомним, в РПЛ команда Бердыева располагается на 10 месте с 36 очками.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт Бизнес Online