Курбан Бердыев покинул «Рубин»

Автор: Дарья Григорьева 0

Бердыев

Появилась информация, что главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев покинул команду. Казанский клуб отправил его в отставку.

Как сообщает источник, специалист отправлен в отставку с поста главного тренера «Рубина» до истечения контракта с казанцами.  Утверждается, что такое решение было принято на совместной встрече руководства и спонсоров клуба.

«Рубин» не устроили результаты команды и ее игра, при том обстоятельстве, что тренер получал зарплату в размере трех млн евро в год.

Напомним, казанцев Бердыев возглавлял с 2001 по 2013 год. Затем, спустя время, в 2017 году вернулся в клуб на пост главного тренера. Вместе с «Рубином» он выиграл чемпионат России в 2008 и 2009 годах, а также становился обладателем Кубка России сезона-2011/12.

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт. Бизнес-Online

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