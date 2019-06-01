Антон Миранчук: «Сборная России будет выкладываться на 100 процентов»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Антон Миранчук высказался о предстоящем отборочном матче Евро-2020 против Сан-Марино. Он рассказал о готовности команды.

«Трудно загадывать, что будет в матче с командой Сан-Марино, мы будем просто выходить, выполнять установки тренера и выкладываться на 100 процентов.

Насчет сборной Сан-Марино вообще ничего не знаю, не видел их игр. Для меня всегда важен результат команды, но при этом всегда приятно забивать», — заявил хавбек.

Напомним, сборная России под руководством Станислава Черчесова проведет две встречи: с Сан-Марино (8 июня) и Кипром (11 июня).

Фото: Twitter ФК «Локомотив»

Источник: ТАСС