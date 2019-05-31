Антонио Конте возглавил «Интер»

Автор: Дарья Григорьева 0

Антонио Конте стал главным тренером «Интера». Об этом сегодня объявил официальный сайт команды. 

Сообщается, что сроки контракта не уточняются. Ранее была информация, что итальянец подпишет с «нерадзурри» 3-летнее соглашение на 36 млн евро.

На днях миланцы отправили в отставку Лучано Спаллетти, который возглавлял команду два сезона.

Последним клубов, где Конте работал в качестве главного тренера был «Челси». Он также сотрудничал с «Ювентусом» и со сборной Италии.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Интера»

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