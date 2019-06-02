Паулу Фонсека — претендент на пост главного тренера «Ромы»

Автор: Дарья Григорьева 0

Паулу Фонсека

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека вошел в сферу интересов «Ромы». Португалец может возглавить клуб из чемпионата Италии. 

Специалист является одним из основных претендентов на пост главного тренера «римлян». Утверждается, что они уже предложили ему трехлетний контракт с зарплатой в два миллиона евро в год.

Как сообщает источник, Фонсека стал основным кандидатом после того, как появилась информация, что тренер «Болоньи» Синиша Михайлович может отказать «Роме» также, как Антонио Конте («Интер») и Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»).

Но португалец не единственный, кого рассматривают «римляне». Утверждается, они следят и за специалистом команды «Сассуоло» Роберто Де Дзерби.

Напомним, Фонсека возглавил «Шахтер» в 2016 году. В нынешнем сезоне чемпионата Украины клуб занял первое место в турнирной таблице с 57 очками.

Фото: Global Look Press
Источник:Football Italia

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