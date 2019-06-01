Если «Ливерпуль» выиграет ЛЧ, то «Рома» получит 5 млн евро

«Рома» заработает около пяти млн евро, если «Ливерпуль» одержит победу над «Тоттенхэмом». Сегодня «красные» встретятся со «шпорами» в финальном матче Лиги чемпионов.

Сообщается, пять млн евро «римляне» получат за трансферы нападающего Мохамеда Салаха и голкипера Алиссона, которые сейчас выступают за «Ливерпуль».

Из «Ромы» египетский игрок перебрался в команду Клоппа в 2017 году за 42 млн евро, а бразильский вратарь — в 2018 за 62,5 млн.

Отмечается, в обеих сделках были прописаны бонусы. Один из пунктов касался как раз победы «красных» в Лиге чемпионов.

Напомним, в нынешнем сезоне АПЛ Салах провел 38 игр, забил 22 мяча и сделал 10 голевых передач. Алиссон принял участие в 38 встречах. В завершившимся сезоне он сохранил ворота «Ливерпуля» в неприкосновенности в 21 матче.

Фото: Global Look Press

Источник: Il Romanista