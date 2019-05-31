«Арсенал» обратил внимание на Тома Менье

Защитник «ПСЖ» Тома Менье может сменить клубную прописку. Лондонский «Арсенал» заинтересовался футболистом.

Лондонцы уже ведут переговоры с парижанами. Сообщается, они находятся на продвинутой стадии. Есть даже информация, что «Арсенал» предложил бельгийскому игроку 5-летний контракт.

Напомним, Менье выступает за лидера французского чемпионата с 2016 года. В нынешнем сезоне в Лиге 1 он провел 22 матча, забил три мяча и сделал пять голевых передач. Его контракт с «ПСЖ» истекает летом 2020 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Twitter журналиста «La Gazzetta dello Sport» Николо Скиры