Марио Фернандес — лучший игрок ЦСКА в сезоне-2018/19

Фанаты ЦСКА выбрали лучшего игрока сезона-2018/19. Им оказался защитник «армейцев» Марио Фернандес.

На официальном сайте проводилось голосование среди болельщиков «красно-синих». По их мнению, лучшим футболистом в прошедшем сезоне стал бразилец. Он набрал 37 процентов голосов.

На второй позиции расположился нападающий Федор Чалов, а на третьей — полузащитник Никола Влашич.

Напомним, в завершившемся сезоне РПЛ Фернандес провел 28 матчей, забил один мяч и отдал восемь голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА