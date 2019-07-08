Марио Фернандес — лучший игрок ЦСКА в сезоне-2018/19

Автор: Дарья Григорьева 0

Марио Фернандес

Фанаты ЦСКА выбрали лучшего игрока сезона-2018/19. Им оказался защитник «армейцев» Марио Фернандес.

На официальном сайте проводилось голосование среди болельщиков «красно-синих». По их мнению, лучшим футболистом в прошедшем сезоне стал бразилец. Он набрал 37 процентов голосов.

На второй позиции расположился нападающий Федор Чалов, а на третьей — полузащитник Никола Влашич.

Напомним, в завершившемся сезоне РПЛ Фернандес провел 28 матчей, забил один мяч и отдал восемь голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Артем Дзюба — лучший игрок сезона в РПЛ по версии футболистов

РПЛ. 25 тур. ЦСКА — «Анжи» — 2:0. Москва. «ВЭБ Арена». 24 апреля 2019 г.

Ивица Олич: «Влашич сказал мне, что хочет остаться в ЦСКА»

Влашич

Агент Влашича Тончи Мартич: «Зарплата Николы в ЦСКА выросла. Этот контракт – следующий шаг в развитии»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 