Игорь Акинфеев: «До 42 лет буду играть. Нормально же?»

Вратарь ЦСКА и, в недалеком прошлом, сборной России, Игорь Акинфеев пришел на шоу рэпера Басты «GazLive». Мы собрали главное из интервью с голкипером.

«Хиддинк, в первую очередь, душа компании. Вне поля он — не тренер. Например, идешь по отелю, а Гус Хиддинк сидит с сигарой, с бокальчиком вина. Это нормальные вещи. Но на тренировке Гус — это тренер, мотиватор, тактик, стратег. Он всегда говорил: «Свободное время есть не только у футболистов, но и тренеров. Мы должны отдыхать друг от друга и отдыхать мозгами».

«На этом чемпионате мира все подбадривали друг друга, общались. В основном, конечно, Артем Дзюба, Саша Самедов, Юра Жирков. Мы, можно сказать, «старперы». Потом все вместе и закончили после чемпионата мира».

«Мой папа водил «газель», которая возила сок в пакетах. В году в 1994-95-м, у него был заказ на старый стадион «Лужники». Он говорит: «Поехали со мной, только возьми с собой мяч». Пока фура разгружалась, нам открыли ворота. Я вышел на стадион «Лужники», поставил мяч на 11 метров и забил гол. В голове пронеслась мысль: «Когда-нибудь я здесь сыграю». Отразилось зеркально. Я мяч, правда, отбил. Я маленький был, мог только по прямой пробить. Ну и мне испанец ударил по прямой».

«За сборную первую игру провел против Норвегии. Успел сыграть один матч с легендарным Виктором Онопко. Я подошел к нему и спросил: «Виктор Савельевич, как мне вас называть в игре? Можно Витя?». Он мне ответил: «Можно, давай зови»

«Что кричал Веллитону после травмы? Прочитайте по губам. Но сейчас смотрю на то видео и чувствую себя придурком. Конечно, все это было сказано на эмоциях».

«Я судье сказал все, что о нем думал. И на английском, и на русском языке. На мой взгляд, вторая карточка была незаслуженной. За судьей шел Никита Чернов. В этот момент я хотел что-то сказать Никите, потому что он проиграл позицию и не добежал. А судья подумал, что я во второй раз на него наорал, и дал мне вторую желтую. Вот и вся история».

«Раньше очень любил рыбалку. Это моя «душевная отдушина». Поставить удочку, собрать друзей, поставить музыку и общаться. Рыбалка в процессе, но главное — это общение. Еще люблю баню. Это обязательно раки. Можно чуть-чуть пива себе позволить. Чуть-чуть только! И нужно вениками пропариться, потому что баня без веников — сауна». «Пока что я не загадываю на год, на месяц вперед. Сейчас я наслаждаюсь футболом, у меня контракт с ЦСКА на четыре года. А потом еще на четыре подпишем. До 42 лет буду играть. Нормально же?»

Если ты (Баста) меня поддержишь, то я буду только «за» начать рэп-карьеру. Толстовка у тебя правильная. Я связался с настоящим гангстером.

Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press, Фан-страница Игоря Акинфеева в Инстаграме «akinfeevigor»

Источник: GazLive