«МЮ» может подписать Самюэля Умтити

Защитник «Барселоны» Самюэль Умтити может перейти в другую команду. Футболистом заинтересовался «Манчестер Юнайтед».

«Сине-гранатовым» необходимы финансы для приобретения игрока «Аякса» Маттейса де Лигта. Его каталонцы рассматривают и как вариант замены француза. Поэтому испанский клуб готов продать Умтити за 70-90 млн евро.

Контракт защитника с «Барселоной» рассчитан до 2023 года. В нынешнем сезоне Примеры он провел девять матчей и сделал одну голевую передачу.

Фото: Global Look Press

Источник:Goal.com (EN)