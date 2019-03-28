«МЮ» может подписать Самюэля Умтити

Автор: Дарья Григорьева 0

Защитник «Барселоны» Самюэль Умтити может перейти в другую команду. Футболистом заинтересовался «Манчестер Юнайтед». 

«Сине-гранатовым» необходимы финансы для приобретения игрока «Аякса» Маттейса де Лигта. Его каталонцы рассматривают и  как вариант замены француза. Поэтому испанский клуб готов продать Умтити за 70-90 млн евро.

Контракт защитника с «Барселоной» рассчитан до 2023 года. В нынешнем сезоне Примеры он провел девять матчей и сделал одну голевую передачу.

Фото: Global Look Press
Источник:Goal.com (EN)

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