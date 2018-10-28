В связи с трагедией «Лестер» отменил тренировку

«Лестер» решил не проводить воскресную тренировку. Они не готовы заниматься по причине крушения вертолета владельца их клуба.

Кроме того, «лисы» хотят перенести матч с «Саутгемптоном». Он должен был пройти во вторник в рамках Кубка Лиги. Чтобы перенести игру «Лестеру» придется получить разрешение Футбольной лиги Англии и «Саутгемптона».

Сегодня у «Лестера» была задумана облегченная тренировка, но футболистов попросили остаться дома.

Напомним, что крушение вертолета владельца клуба произошло спустя час после матча 10-го тура АПЛ «Лестера» против «Вест Хэма» (1:1). Проблемы с управлением случились уже при взлете. Вертолет рухнул на парковку. На борту находились Вичай Сривадханапрабха, его дочь, два пилота и еще один человек.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail