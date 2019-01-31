Хавбека «Бока Хуниорс» Вильмара Барриоса сняли с клубного автобуса, сообщив о переходе в «Зенит»

Автор: Поршнев Тимофей 0

Wílmar Enrique Barrios Terán

Полузащитник «Бока Хуниорс» Вильмар Барриос близок к переходу в «Зенит». 25-летний хавбек узнал о том, что продолжит карьеру в петербургской команде, незадолго до отъезда «Боки» на игру против «Сан-Мартин Сан-Хуан».

Колумбиец изначально не был включен в состав на предстоящий матч. Затем он все же попал в заявку и готовился отправиться на игру, однако ему сообщили о трансфере, когда футболист уже находился в клубном автобусе.

Барриос попрощался с партнерами по «Боке» и сотрудниками, после чего покинул расположение клуба.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера оценивается в 13 миллионов евро. «Зенит» рассматривает Барриоса как замену Леандро Паредесу, который ушел в «ПСЖ».

Фото: Global Look Press
Источник: TyC Sports

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