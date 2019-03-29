Карло Анчелотти: «У «Наполи» нет необходимости продавать футболистов»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти с уверенностью сказал, что многие игроки не уйдут из клуба летом. Они останутся в команде.

«У президента «Наполи» Де Лаурентиса всегда все хорошо с финансовыми вопросами, и я не буду просить его тратиться. Можно выигрывать и другим способом: мы можем доказать это. Кулибали не уйдет, и ключевые игроки останутся, потому что у «Наполи» нет необходимости продавать футболистов», – заявил итальянский специалист.

Отметим, многие европейские команды, как «Реал» и «Манчестер Юнайтед», интересуются защитником Калиду Кулибали.

Напомним, в нынешнем сезоне чемпионата Италии команда Анчелотти занимает второе место с 60 очками.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia