Ответный матч финала Кубка Либертадорес может пройти на «Сантьяго Бернабеу»

Ответный матч финала Кубка Либертадорес может состояться в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». В финале встречаются аргентинские клубы «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» из Буэнос-Айреса.

ФИФА в четверг связалась с Королевской испанской федерацией футбола с предложением провести финал на стадионе «Реала». Вероятность того, что матч состоится именно на «Бернабеу» составляет около 90 процентов. После нескольких телефонных звонков, в которых участвовал даже Маурисио Макри, действующий президент Аргентины, и экс-президент «Боки», оба клуба согласились сыграть на стадионе «Реала».

Матч состоится 8 или 9 декабря.

Ранее болельщики «Ривера» напали на автобус «Боки», в результате чего в автобусе были выбиты стекла, а несколько игроков получили порезы от осколков.

В ходе ликвидации беспорядков несколько футболистов пострадали (в том числе из-за распыления слезоточивого газа), матч сначала был перенесен на сутки, а потом отодвинут на неопределенную дату. Первый матч финала завершился вничью – 2:2.

Фото: Global Look Press

Источник: AS