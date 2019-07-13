Александр Анюков возобновил игровую карьеру и проведет ближайший сезон в «Крыльях Советов»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Александр Анюков

Защитник Александр Анюков вернулся в футбол. После окончания прошедшего чемпионата России футболист объявил о завершении карьерыи вошел в тренерский штаб «Зенита».

Анюков будет играть за «Крылья Советов» в новом сезоне чемпионата России.

Футболист является воспитанником самарского футбола. В 2000 году он начал играть во втором дивизионе в составе «Крыльев Советов-2». С 2000 по 2005 год провел 71 игру за основной состав «Крыльев Советов».

За «Зенит» Анюков сыграл 418 матчей, забил 15 голов и получил 79 желтых карточек.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: официальный сайт «Зенита»

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