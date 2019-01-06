Сердар Азмун согласился на переход в иранский клуб

Нападающий казанского «Рубина» Сердар Азмун достиг договоренности о переходе в иранский клуб. Этим клубом оказался «Трактор Сази».

По информации источника, 24-летний иранский футболист перейдет в новый клуб после розыгрыша Кубка Азии. На данный момент Сердар Азмун находится в расположении национальной команды Ирана.

Контракт футболиста с российским клубом действует до лета 2020 года. Ранее сообщалось об интересе к иранцу со стороны ряда европейских команд.

Сердар Азмун выступает в составе «Рубина» с 2017 года. В нынешнем сезоне 24-летний нападающий принял участие в 14 матчах за казанский клуб в Российской Премьер-Лиге, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

Фото: твиттер ФК «Рубин»

Источник: Tasnim News Agency