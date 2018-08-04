Лондонский «Арсенал» намерен приобрести Домагоя Виду за 25 миллионов фунтов

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери заинтересован в услугах защитника «Бешикташа» и сборной Хорватии Домагоя Виды. «Канониры» готовы заплатить 25 миллионов фунтов за переход 29-летнего защитника.

Сделка будет возможна только в том случае, если «Арсенал» сможет найти новый клуб для защитника Шкодрана Мустафи или нападающего Дэнни Уэлбека.

Ранее сообщалось, что Вида был близок к переходу в «Ливерпуль». Также появлялась информация об интересе к игроку со стороны «Эвертона», «Вест Хэм Юнайтед» и «Атлетико Мадрид».

Домагой Вида перешел в «Бешикташ» в декабре 2017 года, предыдущим клубом 29-летнего хорватского защитника было киевское «Динамо».

На чемпионате мира 2018 года в России Вида помог сборной Хорватии дойти до финала турнира. Защитник принял участие в шести матчах, забил гол и отдал результативную передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: The Sun