Анатолий Мещеряков: «Локомотив» готов установить систему VAR за свой счет»

Автор: Поршнев Тимофей 0

РПЛ. 13 тур. «Локомотив» — «Арсенал» — 3:1. Москва. «РЖД Арена». 3 ноября 2018 г.

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал предложение РФС. Оно состояло в том, чтобы возложить расходы по внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR) на РПЛ и клубы. 

– «Локомотив» всегда говорил о том, что эта система поможет судьям принимать правильные решения.

– То есть «Локо» не против внедрения VAR за свой счет?

– Мы готовы установить VAR у себя на стадионе, если будет принято решение, что необходимо оборудовать системой все арены.

– Но справедливо ли, что клубы должны платить сами? Многие ведь просто не в состоянии пойти на такие расходы.

– Мы играем в футбол и есть определенные требования к оборудованию стадиона, к обеспечению безопасности, к качеству газона. Если примут такое решение, то всем придется его выполнять, – сказал Мещеряков.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: «Спорт-Экспресс»

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