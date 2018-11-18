Анатолий Мещеряков: «Локомотив» готов установить систему VAR за свой счет»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал предложение РФС. Оно состояло в том, чтобы возложить расходы по внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR) на РПЛ и клубы.

– «Локомотив» всегда говорил о том, что эта система поможет судьям принимать правильные решения.

– То есть «Локо» не против внедрения VAR за свой счет?

– Мы готовы установить VAR у себя на стадионе, если будет принято решение, что необходимо оборудовать системой все арены.

– Но справедливо ли, что клубы должны платить сами? Многие ведь просто не в состоянии пойти на такие расходы.

– Мы играем в футбол и есть определенные требования к оборудованию стадиона, к обеспечению безопасности, к качеству газона. Если примут такое решение, то всем придется его выполнять, – сказал Мещеряков.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Спорт-Экспресс»