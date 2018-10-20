«Спартак» усилился двумя игроками «Чертаново»

«Спартак» подписал соглашения с двумя футболистами из «Чертаново». Об этом сообщают СМИ.

Руководство московского топ-клуба заключило контракты с 19-летним полузащитником Максимом Глушенковым и 18-летним хавбеком Наилем Умяровым. В текущем сезоне первого дивизиона Глушенков провел за «Чертаново» 13 встреч и отметился 4 голами, а Умяров забил один мяч, выйдя на поле в 15 играх.

Соглашения вступят в силу с января. До 2019 года оба футболиста продолжат выступать за «Чертаново».

Фото: пресс-служба «Спартака»

Источник: Спорт-Экспресс