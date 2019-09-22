Дмитрий Хохлов: «У меня действительно не получилось с «Динамо». Сегодня вы все узнаете»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов дал комментарий после домашнего матча с «Сочи». В этой встрече московский клуб потерпел поражение со счетом 2:3.

— После матча с «Рубином» вы сказали, что уйдете в отставку, если ситуация в «Динамо» не изменится. Сейчас команда находится на дне таблице, стоит ли ждать вашей отставки?

— У меня действительно не получилось с «Динамо». Сегодня вы все узнаете.

После десяти туров чемпионата России московский клуб имеет в своем активе 10 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице.

Фото: твиттер «Динамо»

Источник: Еженедельник «Футбол»