Дмитрий Хохлов: «У меня действительно не получилось с «Динамо». Сегодня вы все узнаете»

Автор: Роман Шлуинский 0

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов дал комментарий после домашнего матча с «Сочи». В этой встрече московский клуб потерпел поражение со счетом 2:3.

— После матча с «Рубином» вы сказали, что уйдете в отставку, если ситуация в «Динамо» не изменится. Сейчас команда находится на дне таблице, стоит ли ждать вашей отставки?

— У меня действительно не получилось с «Динамо». Сегодня вы все узнаете.

После десяти туров чемпионата России московский клуб имеет в своем активе 10 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице.

Фото: твиттер «Динамо»
Источник: Еженедельник «Футбол»

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