Евгений Марков близок к переходу в «Динамо»

Нападающий «Тосно» Евгений Марков может перейти в Динамо. Об этом сообщает телекомментатор Нобель Арустамян.

«Динамо» не только разбирается с Погребняком, но и работает на трансферном рынке. Клуб ведет переговоры с «Тосно» о переходе нападающего Маркова. Стороны близки к соглашению. Скоро могут об этом объявить», — написал Арустамян в твиттере.

Динамо не только разбирается с Погребняком, но и работает на трансферном рынке. Клуб ведёт переговоры с Тосно о переходе нападающего Маркова. Стороны близки к соглашению. Скоро могут об этом объявить. — Nobel Arustamyan (@ANobelito) January 12, 2018

В нынешнем сезоне Марков забил восемь голов и сделал одну результативную передачу в 19-и матчах. Форвард находится на четвертом месте в списке бомбардиров чемпионата России после Александра Кокорина, Федора Смолова и Квинси Промеса, имеющих в активе по десять мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер Нобеля Арустамяна