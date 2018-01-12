Евгений Марков близок к переходу в «Динамо»

Автор: Никита Воробьев 0

Евгений Марков

Нападающий «Тосно» Евгений Марков может перейти в Динамо. Об этом сообщает телекомментатор Нобель Арустамян.

«Динамо» не только разбирается с Погребняком, но и работает на трансферном рынке. Клуб ведет переговоры с «Тосно» о переходе нападающего Маркова. Стороны близки к соглашению. Скоро могут об этом объявить», — написал Арустамян в твиттере.

В нынешнем сезоне Марков забил восемь голов и сделал одну результативную передачу в 19-и матчах. Форвард находится на четвертом месте в списке бомбардиров чемпионата России после Александра Кокорина, Федора Смолова и Квинси Промеса, имеющих в активе по десять мячей.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер Нобеля Арустамяна

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