Фалькао хочет уйти из «Монако»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Нападающий Радамель Фалькао хочет покинуть «Монако». 32-летний форвард предложил свои услуги «Реалу».

Мадридский клуб изучает этот вариант, но пока нет никакой срочности, поскольку рассматриваются также другие варианты усиления.

Несколько директоров «Реала» считают, что линию нападения нужно укрепить, но также есть концепция клуба – подписывать молодых талантов.

Фалькао выступает за монегасков с 2013 года. За пять лет в составе «Монако» колумбиец провел 84 игры и забил 54 гола. До переезда в Францию Фалькао выступал за «Атлетико» из Мадрида.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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