Дэвид Мойес может стать новым главным тренером «Нанта»

Автор: Михаил Серебряков 0

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Дэвид Мойес может возобновить тренерскую карьеру во Франции. Специалист может стать новым наставником «Нанта».

Сейчас французский клуб активно ищет замену Мигелу Кардозу, и Мойес был включен в список потенциальных кандидатов на пост следующего главного тренера.

По ходу прошлого сезона Мойес принял «Вест Хэм Юнайтед» и завершил с ним сезон на 13-м месте, однако руководство «молотобойцев» решило сменить рулевого и назначило на его место Мануэла Пеллегрини.

В данный момент «Нант» занимает 19-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Франции, находясь в зоне вылета. В нынешнем сезоне «канарейки» одержали всего одну победу.

Фото: Global Look Press
Источник: Mirror

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