Дэвид Мойес может стать новым главным тренером «Нанта»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Дэвид Мойес может возобновить тренерскую карьеру во Франции. Специалист может стать новым наставником «Нанта».

Сейчас французский клуб активно ищет замену Мигелу Кардозу, и Мойес был включен в список потенциальных кандидатов на пост следующего главного тренера.

По ходу прошлого сезона Мойес принял «Вест Хэм Юнайтед» и завершил с ним сезон на 13-м месте, однако руководство «молотобойцев» решило сменить рулевого и назначило на его место Мануэла Пеллегрини.

В данный момент «Нант» занимает 19-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Франции, находясь в зоне вылета. В нынешнем сезоне «канарейки» одержали всего одну победу.

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror