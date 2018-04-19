Криштиану Роналду забил в 12-м матче подряд, повторив свой личный рекорд

Криштиану Роналду повторил свой личный рекорд по частоте забивания. Португалец забил в 12-м матче подряд.

«Реал» сыграл вничью с «Атлетиком» в матче 33-го тура чемпионата Испании (1:1). Счет в матче на 87-й минуте сравнял нападающий королевского клуба Криштиану Роналду, принесший своей команде одно очко.

Португалец забил в 12-м матче подряд, повторив личный рекорд. За этот период он поразил ворота соперника 22 раза.

Роналду в нынешнем розыгрыше примеры имеет на своем счету 24 забитых мяча – на 5 меньше, чем у лидирующего в гонке бомбардиров Лионеля Месси.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca