Криштиану Роналду забил в 12-м матче подряд, повторив свой личный рекорд

Автор: Лидия Дидык 0

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду повторил свой личный рекорд по частоте забивания. Португалец забил в 12-м матче подряд.

«Реал» сыграл вничью с «Атлетиком» в матче 33-го тура чемпионата Испании (1:1).  Счет в матче на 87-й минуте сравнял нападающий королевского клуба Криштиану Роналду, принесший своей команде одно очко.

Португалец забил в 12-м матче подряд, повторив личный рекорд. За этот период он поразил ворота соперника 22 раза.

Роналду в нынешнем розыгрыше примеры имеет на своем счету 24 забитых мяча – на 5 меньше, чем у лидирующего в гонке бомбардиров Лионеля Месси.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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