РФС рекомендовал болельщикам ЦСКА не поддаваться на провокации английских фанатов

Автор: Лидия Дидык 0

Лига чемпионов. 5 тур. ЦСКА — «Бенфика» — 2:0. Москва. «ВЭБ Арена». 22 ноября 2017 г.

Председатель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин предостерег болельщиков ЦСКА перед выездным матчем 1/4 финала Лиги Европы с лондонским «Арсеналом», который состоится сегодня. Ожидается, что игру посетят около 500 армейских фанатов.

«Болельщики должны достойно себя вести, не лезть на рожон, не провоцировать на конфликты. Люди едут за рубеж, они должны понимать, что представляют Россию: если на поле лицом страны являются футболисты, то на трибунах и в городе – болельщики, они должны иметь это в виду. Кроме того, они должны беспокоиться о себе: если у них будут проблемы, в таких случаях их тяжело будет выручить.

В Англию едут не дети, поэтому они не должны поддаваться на провокации. Если люди поехали на футбол, то они должны идти именно смотреть матч, а не выяснять отношения или разминаться в боях. Тренироваться надо в спортивных залах, а не за границей. Тем более там все намного строже.

На гостевом секторе будет присутствовать сотрудник по безопасности от клуба, у которого будут оперативная связь с полицией и администрацией стадиона и соответствующие каналы – в случае непредвиденных действий он будет связываться с соответствующими органами, чтобы предотвратить большой конфликт», – сказал Маркин.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

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