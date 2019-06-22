«Манчестер Сити» готов подписать Гарри Магуайра

«Манчестер Сити» планирует подписать защитника «Лестера» Гарри Магуайра. «Горожане» опережают в борьбе за игрока своих конкурентов «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, «МанСити» готов заплатить за футболиста 65 млн евро. Ранее «лисы» оценивали англичанина в 80 млн евро, но ни «красные дьяволы», ни «горожане» не собирались отдавать столько за Магуайра.

Кроме того «Лестер» не хотел расставаться с защитником в это межсезонье. Но в итоге, клуб смирился с возможностью ухода игрока и пошел на рассмотрение предложений по нему.

Была информация, что в приобретении Магуайра заинтересован лично главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. В нем испанец видит замену Венсану Компани.

Напомним, в завершившимся сезоне АПЛ англичанин провел 31 матч и забил три мяча.

Фото: Global Look Press

Источник: The Times