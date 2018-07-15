Златко Далич: «В финале ЧМ такие пенальти не назначаются»

Златко Далич ответил на вопросы журналистов на послематчевой пресс-конференции. Сборная Хорватии проиграла французам.

— В этой игре вы много контролировали мяч, но два гола стоили вам многого. Как повлияла система видеоповтора?

Я хочу поздравить Францию. Мы играли хорошо, после автогола нам дали пенальти. В финале ЧМ такие пенальти не назначаются. Это не принижает победу Франции, нам просто не повезло. Это был лучший матч из всех, что мы играли на этом чемпионате. Мы, конечно, разочарованы, но гордимся своими выступлениями.

— Вы продолжите тренировать сборную Хорватии?

Сейчас я готов отдохнуть, последние несколько месяцев мы работали очень напряженно, я счастлив, что мы завершили чемпионат мира на втором месте. Сейчас я не думаю ни о чем другом, как об отдыхе в Хорватии.

— Чего не хватило Хорватии и в какой момент вы посчитали, что матч проигран?

Сегодня нам не хватило удачи. Первый гол — автогол, второй — пенальти. После первого гола я начал думать, что будет сложно. После 3 и 4 гола, естественно, было сложно думать о том, что мы отыграемся. Матч был прекрасный, но мы пропустили 4 гола, при таком результате сложно добиться чего-то хорошего.

— Что вы сказали своей сборной после поражения?

Нам было грустно, но я им сказал, что они могут идти в высоко поднятой головой. «Выше голову, ребята», — сказал я им. Кто ожидал, что мы дойдем до финала? Мы заслужили достойных побед и заслужили достойных поражений.

— Приз, который дали Модричу, это победа для вас?

Мы очень рады, что он получил Золотой мяч. Он отыграл прекрасный турнир. Лука действительно заслужил этой награду.

— Как вы считаете, система видеоповторов — это хорошее нововведение?

Когда система работает работает на вас — это хорошо, против — плохо. В целом система видеоповторов отлично влияет на футбол.

— Насколько сильно повлияло выбегание болельщиков на поле во время игры?

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Источник: Еженедельник «Футбол»

Фото: Global Look Press