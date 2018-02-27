Андре Виллаш-Боаш: «Если Кейн жаждет трофеев и славы, ему придется уйти из «Тоттенхэма»

Автор: Лидия Дидык 0

Виллаш-Боаш

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Андре Виллаш-Боаш поделился мнением о карьере форварда лондонцев Харри Кейна. Специалист уверен, что игрок должен уходить из клуба.

«Все зависит от Харри и его амбиций, от того, какой он видит свою карьеру. Если он жаждет трофеев и славы, ему придется уйти из «Тоттенхэма». Если хочет признания и стабильности, он может остаться.

Сейчас наступил прорывной момент, когда «Тоттенхэм» стремится к тому, чтобы стать большим клубом: новый стадион, инфраструктура, тренировочная база, строится команда, которой отлично управляют. Не хватает только комнаты с трофеями. А это то, к чему стремятся футболисты, – слава, победы.

Думаю, Харри может остаться в «Тоттенхэме» еще на один или два сезона и посмотреть, как развивается клуб. Новый стадион может добавить клубу определенный запас прочности», – отметил Виллаш-Боаш.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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