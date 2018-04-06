«Интер» купит у луганской «Зари» 19-летнего вратаря Андрея Лунина за 6 млн евро

Автор: Лидия Дидык 0

Лунин

Вратарь «Зари» Андрей Лунин вскоре станет игроком «Интера». Трансфер 19-летнего украинца обойдется «Интеру» в сумму около 6 миллионов евро.

Руководство миланского клуба изучало вариант подписания Лунина, и на данный момент переход практически завершен. Все стороны уже договорились о трансфере, на днях пройдут встречи между представителями клубов и футболиста, а на следующей неделе будет объявлено о переходе.

Трансфером занимался спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио, его цель – найти замену в ближайшем будущем Самиру Хандановичу. «Интер» планирует сразу отдать Лунина на один-два сезона в аренду в клуб серии А. Аузилио в ближайшее время оценит варианты продолжения карьеры Лунина для лучшей адаптации к чемпионату.

Фото: Global Look Press
Источник: La Gazzetta dello Sport

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