Сержи Роберто продлил контракт с «Барселоной» до 2022 года

«Барселона» продлила контракт с Сержи Роберто. Контракт рассчитан до 2022 года.
Полузащитник «Барселоны» Сержи Роберто продолжит выступать за каталонский клуб.
[BREAKING NEWS]@SergiRoberto10 renews his contract until 2022
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🔵🔴 #SergiRoberto2022 pic.twitter.com/4S3RKMJrmX
— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 19, 2018
Игрок продлил контракт до лета 2022 года. Его отступные значительно выросли – до 500 миллионов евро.
Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Барселоны»