Сержи Роберто продлил контракт с «Барселоной» до 2022 года

«Барселона» продлила контракт с Сержи Роберто. Контракт рассчитан до 2022 года.

Полузащитник «Барселоны» Сержи Роберто продолжит выступать за каталонский клуб.

Игрок продлил контракт до лета 2022 года. Его отступные значительно выросли – до 500 миллионов евро.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Барселоны»