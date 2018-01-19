Сержи Роберто продлил контракт с «Барселоной» до 2022 года

Автор: Лидия Дидык 0

Серхио Роберто

«Барселона» продлила контракт с Сержи Роберто. Контракт рассчитан до 2022 года. 

Полузащитник «Барселоны» Сержи Роберто продолжит выступать за каталонский клуб.

Игрок продлил контракт до лета 2022 года. Его отступные значительно выросли – до 500 миллионов евро.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Барселоны»

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