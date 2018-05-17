Клаудио Раньери покинет «Нант» по окончании сезона

Владелец «Нанта» Вальдемар Кита сообщил о будущем Клаудио Раньери. Итальянец покинет пост главного тренера клуба по окончании сезона.

«Ничего не скроешь. Вчера вечером мы встретились со спонсорами, Клаудио всех поблагодарил. Мы тоже должны быть благодарны за проделанную работу. Она не всегда была легкой», – отметил Кита.

Сообщалось, что итальянец конфликтовал с руководством клуба и отношения между тренером и владельцем были напряженными.

Раньери стал главным тренером «Нанта» в июне 2017 года. Действующих контракт с итальянским тренером рассчитан до лета 2019 года.

Фото: Global Look Press

Источник: L’Equipe