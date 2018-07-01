Роналду пропустит матч Лиги наций против Италии из-за дисквалификации

Автор: Лидия Дидык 0

Криштиану Роналду

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду пропустил стартовый матч Лиги наций против Италии. 33-летний форвард получил желтую карточку в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Уругвая (1:2).

Из-за перебора предупреждений Криштиану должен был пропустить четвертьфинальную игру с Францией, однако в связи с вылетом португальцев дисквалификация распространится на следующий официальный матч национальной команды.

Матч Португалия – Италия в рамках нового турнира под эгидой УЕФА Лиги наций состоится 10 сентября в Лиссабоне.

Фото: Global Look Press
Источник:  Football Italia

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