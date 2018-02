Миши Батшуайи о расизме со стороны фанатов «Аталанты»: «Надеюсь, вы с удовольствием посмотрите ЛЕ по телевизору, а мы идем дальше»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Миши Батшуайи столкнулся с проявлениями расизма во время ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Аталанты». Немецкий клуб прошел дальше со счетом 4:3 по сумме двух матчей.

Бельгиец подтвердил, что фанаты итальянской команды по ходу игры на трибунах изображали обезьянье уханье, направленное в его адрес.

2018 and still racists monkey noises in the stands … really ?! 🤦🏾‍♂️ hope you have fun watching the rest of @EuropaLeague on TV while we are through 🙊🙈🙉 #SayNoToRacism #GoWatchBlackPanther ✌🏾

— Michy Batshuayi (@mbatshuayi) February 22, 2018