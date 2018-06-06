Дэнни Роуз попросил свою семью не ехать в Россию на ЧМ-2018 из-за расизма

Автор: Лидия Дидык 0

Роуз

Защитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Дэнни Роуз рассказал, что решил не брать свою семью в России на ЧМ-2018. Виной всему расизм. 

«По поводу себя я не переживаю. Но своей семье я сказал, что не хочу, чтобы они ехали из-за расизма. Случиться может что угодно.

Отец действительно расстроился. Я понял это по его голосу. Он сказал, что, возможно, у него больше не будет возможности увидеть меня на чемпионате мира.

Эмоции переполняли, когда я слышал это. Очень жаль, но такова ситуация. Я не хочу переживать по поводу безопасности своей семьи при подготовке к матчам», – признался игрок.

Фото: Global Look Press
Источник: London Evening Standard

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