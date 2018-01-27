Агент Пасторе проведет переговоры с «ПСЖ», чтобы уговорить руководство отпустить игрока в аренду в «Интер»

Автор: Лидия Дидык 0

Пасторе

Марсело Симонян, агент полузащитника «ПСЖ» Хавьера Пасторе, пытается совершить трансфер своего клиента. Игрок близок к переезду в Италию.

Сегодня Симонян проведет переговоры с руководством парижского клуба, чтобы те отпустили Пасторе в «Интер» в аренду с опцией выкупа.

«Нерадзурри» не могут выкупить Пасторе в зимнее трансферное окно из-за проблем с финансовым фэйр-плей. Пасторе отклонил предложения от ряда других клубов и хочет перейти только в «Интер».

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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