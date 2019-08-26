Назван состав сборной России на матчи отбора Евро-2020

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым назвал список футболистов, которые сыграют отборочные матчи Евро-2020. Об этом сообщил официальный сайт РФС.

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Андрей Лунев («Зенит»).

Защитники: Максим Беляев («Арсенал» Тула), Георгий Джикия («Спартак»), Юрий Жирков («Зенит»), Вячеслав Караваев («Витесс»), Федор Кудряшов («Сочи»), Роман Нойштедтер («Динамо»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА).

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — «Спартак»), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все — «Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Магомед Оздоев (оба — «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Денис Черышев («Валенсия»).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Младе-Болеслав»), Федор Смолов («Локомотив»).

Первая тренировка национальной команды назначена на 1-е сентября.

В рамках отбора на чемпионат Европы сборная России проведет матч шестого сентября против Шотландии, а девятого — против Казахстана.

Фото: Global Look Press

Источник:Официальный сайт РФС