Деле Алли: «Сборная Англии хочет стать командой номер один»

Полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Деле Алли сыграл в мачте отбора к Евро-2020 против Чехии (5:0). Он высказал мнение, что его команда может стать лучшей в мире.

«Сборная Англии хочет стать командой номер один в мире, для этого нужно трудиться в каждом матче, в том числе и на выезде. Мы верим, что можем быть лучшей сборной в мире. Конечно, у каждого свое мнение, но мы делаем свою работу, чтобы достичь этой цели», — заявил футболист.

Напомним, игрок восстановился после травмы и помог своей сборной в отборочной встрече.

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror