«РБ Лейпциг» подписал игрока «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Кристофер Нкунку переберется в «РБ Лейпциг». Немецкий клуб подписал 21-летнего игрока.

Футболист заключил с «быками» пятилетний контракт, до лета 2024 года. Кроме того стал известен и номер, под которым будет выступать хавбек — 18-й.

Ранее была информация, что покупку француза оценивали в 15 млн евро.

Напомним, в прошлом сезоне Лиги 1 за парижан Нкунку отыграл 22 матча, забил три мяча и сделал две голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «РБ Лепцига»