Андрей Свечников не поедет на МЧМ по хоккею. «Каролина» против

Автор: Дмитрий Темников 0

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников не выступит на молодежном чемпионате мира по хоккею, который пройдет в Канаде с 26 декабря по 5 января 2019 года. Об этом сообщил вице-президент «Харрикейнз» по коммуникациям Майк Сундхейм. 

«Во время чемпионата мира Свечников будет играть за «Каролину», — заявил Сундхейм.

Андрей выступал на прошлом МЧМ и отдал 5 голевых передач в 5 матчах. Тогда сборная России вылетела в четвертьфинале турнира.

Напомним, летом 19-летний форвард подписал свой первый контракт с командой из НХЛ. В текущем сезоне он сыграл за «Каролину» в 18 играх и набрал 8 очков (4+4) по системе «гол+пас».

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС 

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