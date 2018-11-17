Андрей Свечников не поедет на МЧМ по хоккею. «Каролина» против

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников не выступит на молодежном чемпионате мира по хоккею, который пройдет в Канаде с 26 декабря по 5 января 2019 года. Об этом сообщил вице-президент «Харрикейнз» по коммуникациям Майк Сундхейм.

«Во время чемпионата мира Свечников будет играть за «Каролину», — заявил Сундхейм.

Андрей выступал на прошлом МЧМ и отдал 5 голевых передач в 5 матчах. Тогда сборная России вылетела в четвертьфинале турнира.

Напомним, летом 19-летний форвард подписал свой первый контракт с командой из НХЛ. В текущем сезоне он сыграл за «Каролину» в 18 играх и набрал 8 очков (4+4) по системе «гол+пас».

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС